Donald Trump quer reduzir domínio da Amazon

Donald Trump tem na Amazon o seu mais recente alvo. O presidente norte-americano está a considerar a imposição de um status fiscal elevado e ações de anticonfiança. Donald Trump estará já de olho em todos os meios legais que possa utilizar contra a empresa.

De acordo com fontes próximas da administração Trump, o presidente dos EUA está mesmo “obcecado”, pois acredita que a Amazon é uma força negativa para os pequenos retalhistas locais e quer encontrar uma forma de reduzir o domínio da Amazon, que julga, de acordo com o “Expansiòn”, possuir total liberdade por parte dos serviços de correio da US Postal.

De resto, o Supremo Tribunal pondera abrir um processo, onde poderá dar mais poder na cobrança de impostos dos vendedores online. No entanto, a Amazon já cobra esse imposto sobre as vendas dos produtos, mas quando surge um vendedor terceirizado a usar a plataforma, cabe ao mesmo fazer a cobrança do imposto, só que na maior parte dos casos, essa cobrança não é feita.