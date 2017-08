Donald Trump prepara primeira investida comercial na China

O presidente norte-americano, Donald Trump, está pronto para lançar a sua primeira grande ação comercial voltada para a China na próxima segunda-feira, obrigando o seu principal negociador comercial a iniciar uma investigação sobre as regras de propriedade intelectual que Pequim usa para forçar os investidores estrangeiros a transferir tecnologias valiosas.

Donald Trump vai pedir ao seu principal consultor de negócios para decidir se devem ser investigadas as práticas comerciais chinesas que forçam as empresas americanas naquele país a ceder os seus direitos de propriedade intelectual, de acordo com a informação veiculada por altos funcionários da Casa Branca, este fim de semana.

A decisão acontece num momento em que as relações entre os Estados Unidos da América e a China são pautadas pelas ameaças de Pyongyang. Prevê-se que a norma tenha o apoio do Congresso e o de uma grande parte da comunidade empresarial norte-americana, que se tem queixado sobre as regras de patentes e direitos de autor na China.