Donald Trump garante que Coreia do Norte está a ser “muito séria” quanto à desnuclearização

O presidente dos Estados Unidos da América (EUA) assegurou este domingo que a Coreia do Norte está a ser “muito séria” quanto à desnuclearização. Numa entrevista à da cadeia televisiva norte-americana“Fox News”, Donald Trump salientou que Pyongyang tem um “futuro extraordinário”.

“Acho que eles estão a ser muito sérios em relação a isto. Tivemos [Donadl Trump e Kim Jong-Un] uma grande química”, disse, enumerando também os assuntos discutidos no recente encontro entre os dois líderes, entre os quais a desnuclearização, trazer os reféns de volta ao país, etc.

A jornalista Maria Bartiromo, do programa “Sunday Morning Futures”, explicou que ela própria falou com militares que lhe realçaram a necessidade de encontrar as instalações nucleares nas próximas semanas para que possa haver inspeção.

“Poupámos imenso dinheiro. Eu disse para não andarmos nos ‘jogos de guerra’, espalhar bombas por todo o lado a cada seis meses. É inacreditável a quantidade de dinheiro que se gasta ao fazer isso (…). A Coreia do Norte tem um futuro extraordinário”, adiantou, por sua vez, o presidente dos EUA.

O governante norte-americano falou sobre histórica cimeira do mês passado, em Singapura, e fez também referência à investigação à Rússia a propósito da alegada interferência na campanha para as eleições presidenciais. Além disso, outros tópicos ‘quentes’ da atualidade como a guerra comercial foram motivo de conversa.

“A União Europeia é possivelmente tão má como a China, só que é mais pequena”, afirmou Donald Trump, referindo-se à sua relação comercial com os EUA, apesar de o seu país gastar “uma fortuna na NATO” para proteger os europeus. “Tratam-nos muito mal, muito injustamente (…). E apesar disso nós gastamos uma fortuna na NATO para protegê-los”, acrescentou.

I will be interviewed by @MariaBartiromo at 10:00 A.M. on @FoxNews — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 1, 2018

Com Lusa