Donald Trump envia novo destroyer para águas disputadas pela China

O destroyer da Marinha dos Estados Unidos, USS John S. McCain, realizou esta quinta-feira uma “operação de liberdade de navegação” a menos de 20 quilómetros das ilhas artificiais construídas pela China, no sul do país. A operação acontece numa altura em que Pequim se comprometeu a adotar uma nova postura no combate às ameaças nucleares da Coreia do Norte, podendo significar novas complicações na tentativa de assumirem uma posição conjunta contra Pyongyang.

Funcionários da Casa Branca contam à agência Reuters que o contratorpedeiro terá passado muito perto do recife Mischief, nas ilhas Spratly, por entre uma cadeia de ilhotas, recifes e cardumes sobre o qual a China tem disputas territoriais com os países vizinhos. Até agora nem o Ministério da Defesa da China nem o Ministério das Relações Exteriores responderam à incursão norte-americana.

Desde a tomada de posse do presidente norte-americano, Donald Trump, esta é a terceira “operação de liberdade de navegação” que os Estados Unidos perpetram. O republicano critica a construção das ilhas artificiais e de instalações militares chinesas no mar, temendo que estas possam ter sido criadas com o intuito de restringir a livre circulação marítima na zona.