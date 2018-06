Donald Trump diz que rei saudita aceitou aumentar a produção de petróleo

“Acabo de falar com o rei Salman [bin Abdelaziz] e expliquei-lhe que, com a agitação e disfunções no Irão e na Venezuela, peço que a Arábia Saudita aumente a sua produção de petróleo, talvez até dois milhões de barris, para o compensar”, escreveu Trump no Twitter.

Carlos Barria/REUTERS