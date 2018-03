Donald Trump diz confiar na palavra dos norte-coreanos

Donald Trump disse este sábado, 10 de março, no Twitter que a Coreia do Norte concordou em não fazer nenhum teste nuclear até à realização da reunião entre os dois países.

“A Coreia do Norte não testou nenhum míssil desde 28 de novembro de 2017 e prometeu não voltar a fazê-lo antes da nossa reunião. Acredito que vão honrar esse compromisso! “, escreveu Trump no Twitter.

Fontes sul-coreanas avançaram no início desta semana que o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tinha aceite um convite do líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, para um encontro, falando-se já no próximo mês de maio para a sua realização.