Donald Trump cancela visita dos campeões Philadelphia Eagles à Casa Branca

Donald Trump cancelou a visita dos Philadelphia Eagles à Casa Branca. O convite é dirigido todos os anos à equipa vencedora da final Liga Nacional de Futebol Americano (NFL), mais conhecido por “Super Bowl”. Os Eagles, vencedores da edição deste ano, iriam ser recebidos esta quarta-feira, mas o presidente anulou o evento, já que alguns jogadores assumiram que não iriam comparecer, em protesto.

The Philadelphia Eagles Football Team was invited to the White House. Unfortunately, only a small number of players decided to come, and we canceled the event. Staying in the Locker Room for the playing of our National Anthem is as disrespectful to our country as kneeling. Sorry! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 5, 2018

O motivo prende-se com o facto de Donald Trump considerar que os jogadores de todas as modalidades devem colocar a mão no coração quando é tocado o hino nacional norte-americano. Acontece que devido aos vários casos de violência policial e racismo que têm acontecido no território dos EUA, vários jogadores da NFL colocavam o joelho no chão, em sinal de protesto, quando o hino era tocado.

Trump assumiu recentemente que todos os jogadores que fazem esse gesto “deviam ser despedidos dos clubes e deixar o país”. Em maio, a NFL aprovou uma regra que penaliza os jogadores que protestem durante o hino nacional, embora estes possam permanecer no balneário, enquanto este toca.

Segundo a “NFL Network” elementos importantes dos Eagles, como Malcolm Jenkins, Chris Long, LeGarrette Blount e Rodney McLeod, deram conta da sua indisponibilidade para participar na receção na Casa Branca. Torrey Smith, que fez parte da equipa que conquistou a última edição do “Super Bowl”, mas que entretanto se transferiu para os Carolina Panthers, disse, via “Twitter”, que a declaração feita pela Casa Branca sobre o cancelamento do evento estava “cheia de mentiras”.

So many lies smh

Here are some facts

1. Not many people were going to go

2. No one refused to go simply because Trump “insists” folks stand for the anthem

3. The President continues to spread the false narrative that players are anti military pic.twitter.com/89GUNhJ4eE — Torrey Smith (@TorreySmithWR) June 4, 2018

Quem também já havia recusado este convite de Donald Trump foram os Golden State Warriors, atuais campeões em título da NBA, a liga profissional de basquetebol. Trump convidou os Warriors, alguns jogadores, críticos do atual presidente norte-americano, recusaram estar presentes e a equipa foi “desconvidada”.