Donald Trump apoia ‘One China’ em telefonema com Presidente chinês

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e concordou em honrar a política “One China”, durante um telefonema, esta quinta-feira à noite, com o chefe de Estado chinês, Xi Jinping. A notícia foi avançada pela agência Reuters, esta madrugada, citando uma nota da Casa Branca.

Em comunicado, a residência oficial de Donald Trump indicou que os dois presidentes tiveram uma longa conversa telefónica e que “o Presidente Trump concordou, a pedido do Presidente Xi, em honrar nossa política “ ‘One China’”. De acordo com fontes diplomáticas em Pequim, a China estava apreensiva quanto a Xi Jinping se sentir humilhado caso o telefonema com Trump não tivesse o efeito que pretendia.

Ao que indica a agência noticiosa, durante o telefonema, conclui-se que com a questão da “Uma China resolvida, a relação entre as duas potências deixa de estar comprometida e podem, neste momento, ter os contactos normais.