Donald Trump ameaça farmacêuticas e faz exigências ao setor

Na reunião desta manhã na Casa Branca, o Presidente dos Estados Unidos reuniu-se com os executivos da indústria farmacêutica. Trump quer que os preços dos medicamentos baixem e exige o aumento da produção no país.

“Temos de baixar os preços por várias razões. Não temos escolha, tanto para o Medicare [programa de saúde estatal para os mais velhos] como para o Medicaid [programa estatal para os mais pobres]”, disse Donald Trump na reunião. Os idosos e os pobres e são os que mais medicamentos compram nos EUA.

O presidente norte americano disse que a desvalorização da moeda noutros países aumentou a internacionalização da produção dos medicamentos e aproveitou para pedir às empresas farmacêuticas que se fixem nos Estados Unidos.

As ações de cinco das seis empresas que estavam na Casa Branca na reunião subiram em mais de 1% depois das declarações do presidente.



Joe Jimenez, presidente da farmacêutica suíça Novartis, mostrou na semana passada desejos em falar com Trump sobre os esforços para desenvolverem modelos de preços que paguem pelos resultados clínicos em vez de um preço fixo por comprimido, para substituir o Affordable Care Act, que é mais conhecido como “Obamacare”.

O Presidente dos EUA “assustou” os investidores nos setores farmacêuticos e biotecnológicos, dizendo no dia 11 de janeiro que as companhias farmacêuticas estavam “a fugir com homicídio” pelo que cobravam ao governo pelos medicamentos e ameaçou resolver o assunto.

Os executivos das empresas tentaram delinear uma linha cuidadosa na defesa de sua indústria ao expressar o otimismo de que os Estados Unidos continuariam a recompensar avanços científicos.