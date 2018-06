Donald Trump ameaça destruir OPEP com lei anti-cartel

A Organização de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) está sob a mira dos EUA e “enfrenta uma ataque político contínuo a partir de Washington”, salienta o jornal “El Economista”. “Estes dardos são lançados diretamente da conta no Twitter do presidente Donald Trump e mais discretamente (mas possivelmente com maior perigo) do Congresso dos EUA”.

“Começa a ganhar força a possibilidade de Trump apoiar uma lei que classificaria a OPEP de forma oficial como um cartel, o que teria consequências milionárias para os produtores”, informa o jornal. De acordo com a “Bloomberg”, Trump tem criticado a OPEP recorrentemente ao longo dos anos, desde comentários no Twitter até conferências de imprensa e nos seus livros. O presidente dos EUA considera que o preço do petróleo deveria rondar os 30 dólares por barril e assinalou, em várias ocasiões, que a OPEP está “a roubar dinheiro” aos cidadãos norte-americanos.

É neste contexto que os congressistas norte-americanos estão agora a movimentar-se para ressuscitar a denominada Lei Contra Cartéis de Produção e Exportação. Se se confirmar essa iniciativa, a OPEP ficaria sob a ameaça da lei anti-monopólio Sherman, utilizada há mais de um século para fragmentar o império do magnata John Rockefeller nos EUA.