Donald Trump acusa UE de “tratar muito mal” os EUA em questões comerciais

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou a União Europeia (UE) de “tratar muito mal” os EUA em matéria de comércio. Numa mensagem na sua conta Twitter no sábado à noite, 10, Trump respondeu assim ao pedido da União Europeia para ser poupada às novas tarifas alfandegárias sobre o aço e o alumínio.

“A União Europeia, países maravilhosos que tratam os EUA muito mal no comércio, reclamam sobre as tarifas de aço e alumínio. Se eles removerem as suas horríveis barreiras e tarifas sobre os produtos dos EUA, nós faremos o mesmo. Grande deficit. Se não taxamos carros etc” [sic], escreveu Donald Trump.

The European Union, wonderful countries who treat the U.S. very badly on trade, are complaining about the tariffs on Steel & Aluminum. If they drop their horrific barriers & tariffs on U.S. products going in, we will likewise drop ours. Big Deficit. If not, we Tax Cars etc. FAIR!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 10, 2018