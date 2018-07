Donald Trump: “A União Europeia é possivelmente tão má como a China, só que mais pequena”

“A UE é possivelmente tão má como a China, só que é mais pequena”, afirmou Donald Trump numa entrevista transmitida esta tarde pela cadeia de televisão norte-americana Fox News.

“Tratam-nos muito mal, muito injustamente (…). E apesar disso nós gastamos uma fortuna na NATO para protegê-los”, acrescentou.

I will be interviewed by @MariaBartiromo at 10:00 A.M. on @FoxNews

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 1, 2018