De Donald para Donald: Trump é “ameaça” para a UE, alerta Tusk

O Presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, enviou uma carta aos 27 líderes dos países da União Europeia, esta terça-feira, onde identifica a nova administração americana como uma “ameaça”.

“A mudança em Washington coloca a União Europeia numa situação difícil; Com a nova administração parecendo colocar em causa os últimos 70 anos da política externa americana”, escreveu Tusk.

“Pela primeira vez na nossa história, num mundo cada vez mais externo multipolar , muitos tornaram-se abertamente antieuropeus, ou eurocépticos na melhor das hipóteses”, sublinhou o presidente do Conselho Europeu.

O líder europeu defende que a UE utilize as alterações da política comercial norte-americana a favor da instituição. “Devemos usar a mudança na estratégia comercial dos EUA para a vantagem da UE, intensificando as nossas conversações com os parceiros interessados, ao mesmo tempo defendendo os nossos interesses”.

Donald Tusk identifica na carta aos líderes europeus três ameaças a que a União Europeia necessita atender.

Primeiramente, a ameaça externa, relacionadas com a “nova situação geopolítica”, na qual destacou as alterações em Washington, bem como a assertividade chinesa, a política de agressividade russa face à Ucrânia, os conflitos no Médio Oriente e África, assim como o terrorismo.

O aumento do anti-europeismo, do nacionalismo e da xenefobia são identificados como a segunda ameaça para a instituição europeia, pelo líder do Conselho Europeu.

Tusk não poupa, contudo, as elites europeias. “O declínio da fé na integração política, submissão aos argumentos populistas assim como as dúvidas no valores fundamentais da democracia liberal são cada vez mais visíveis”, argumenta.