Domingos Soares de Oliveira: “Contrato da NOS permitiu-nos praticamente pôr o passivo bancário a zero”

Domingos Soares de Oliveira assegura que o Sport Lisboa e Benfica vai “sempre manter uma trajetória de redução do passivo”. Em entrevista ao “Jornal de Negócios”, o administrador da SAD ‘encarnada’ afirma que “o passivo bancário, por força de termos dado o contrato da NOS como garantia permitiu-nos praticamente pôr o passivo bancário a zero”.

O responsável pela SAD das ‘águias’ não acredita num afastamento em definitivo da banca do futebol português e espera que “dentro de, talvez, um ou dois anos, quando os bancos tiverem resolvido os seus problemas possam regressar”. Domingos Soares de Oliveira garante também que o “exercício 2017/2018 vai ter um resultado positivo e o passivo vai diminuir”.

O clube da Luz lança esta segunda-feira um empréstimo obrigacionista a três anos no valor de 45 milhões de euros e com uma taxa de juro fixa de 4% ao ano. Domingos Soares de Oliveira diz entender as queixas da SAD do Futebol Clube do Porto, que em maio referiu ter sido obrigada a subir a taxa de juro de 4,25% para 4,75%. “O Futebol Clube do Porto avançou com a sua emissão obrigacionista numa altura muito próxima da situação do Sporting”, justifica o administrador financeiro dos encarnados.