Dois leões, dois tigres e um jaguar fugiram de um jardim zoológico na Alemanha

Os habitantes da cidade de Lünebach na Alemanha estão a ser aconselhados a ficar dentro das suas casas pela polícia local. Isto porque, andam à solta dois leões, dois tigres e um jaguar que fugiram do Jardim Zoológico local.

De acordo com a “BBC” os cidadãos devem avisar a polícia alemã no caso de avistarem algum dos animais. Segundo as autoridades locais um urso também teria fugido, mas acabou por ser atingido com um tiro.

Os predadores fugiram na última madrugada durante uma tempestade que provocou enchentes dentro do Jardim Zoológico.