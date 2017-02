Dois comícios à mesma hora em cidades diferentes? Candidato francês quis provar que é possível

Mais de 450 quilómetros separam Lyon, no sudeste da França, e Paris, no interior norte do país. Mas nem a distância física nem a condicionante temporal foram capazes de fazer frente ao candidato do partido mais à esquerda nas presidenciais francesas. Jean-Luc Mélenchon querendo importar um carácter inovador para a sua campanha, agendou dois comícios para a mesma hora em sítios diferentes: a um compareceu em carne e osso, no outro “esteve” através da projeção de um holograma em 3D.

“Onde é que eu estou? Estou em Lyon… e agora em Paris”, foram as palavras de Mélenchon a abrir os dois comícios realizados este domingo. Como se de um truque de magia se tratasse Jean-Luc Mélenchon falou em pessoa para cerca de 12 mil apoiantes em Lyon, ao mesmo tempo que o seu “duplicado” era aplaudido em Paris, por outras 6 mil pessoas.

Jean-Luc Mélenchon é um apaixonado por tecnologias confesso e terá aproveitado a entrada em cena do holograma para dirigir uma mensagem política à candidata de extrema-direita, Marine Le Pen, que à mesma hora apresentava 144 medidas para pôr em prática caso saia vencedora das presidenciais.