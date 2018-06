Documentário mostra preparação do espetáculo Montanha Russa que chega ao Funchal esta semana

O documentário Canção a Meio ilustra o trabalho de preparação efectuado para o espetáculo Montanha Russa, que faz parte da Rede Eunice, que divulga as produções do Teatro Nacional D. Maria II, e que chega esta semana ao Teatro Municipal Baltazar Dias.

Se estiver interessado o processo de criação do espectáculo Montanha Russa o documentário Canção a Meio mostra essa realidade no sábado a partir das 18h00 no Teatro Municipal.

O documentário tem realização de Maria Remédio e possui os depoimentos de Inês Barahona e Miguel Fragata responsáveis pela peça de teatro musical Montanha Russa na sua procura pelas perguntas e respostas dos adolescentes, que são a base do espectáculo, sobre as suas visões do mundo.