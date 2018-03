Do turismo à saúde, estrangeiros dão energia ao M&A em Portugal

Setores como o imobiliário, o turismo e as tecnologias destacaram-se pela positiva, num ano recheado de atividade para as sociedades de advogados, as consultoras, os bancos de investimento e as boutiques especializadas que prestam assessoria jurídica e financeira a estas operações (ver páginas seguintes deste Especial).

Para 2018, as perspetivas mantêm-se positivas. Mas o que explica esta conjuntura? A resposta é simples: o crescente interesse por parte de investidores estrangeiros, cujo apetite saiu reforçado com as recentes melhorias no rating de Portugal.

“Considerando os três primeiros meses deste ano, antecipa-se um grande dinamismo das transações de M&A em Portugal no ano de 2018, com a presença cada vez mais acentuada de investidores estrangeiros”, disse ao Jornal Económico o advogado Diogo Perestrelo, sócio de Corporate e M&A da PLMJ.