Do ‘slalom’ de Maradona ao momento sublime de Pelé: cinco golos em Mundiais que ficaram para a história

James Rodriguez (Mundial 2014: Colômbia vs Uruguai)

Nos oitavos-de-final do campeonato do mundo realizado no Brasil, o jogador colombiano, antigo jogador do FC Porto, marcou os dois golos com que os “cafeteros” derrotaram o Uruguai. O primeiro acabou por ser escolhido como o melhor golo do torneio.

Dennis Bergkamp (Mundial 1998: Holanda vs Argentina)

O campeonato do mundo jogava-se em França e nos quartos-de-final, holandeses e argentinos disputaram um dos jogos mais intensos da competição. Com o resultado empatado a uma bola, as duas equipas pensavam já no prolongamento, quando Bergkamp, num momento de inspiração, qualificou a Holanda para as meias-finais.

Maxi Rodriguez (Mundial 2006: Argentina vs México)

Duelo sul-americano a valer um lugar nos quartos-de-final da competição jogada na Alemanha. Com o encontro a ter direito a meia hora de prolongamento, Maxi Rodriguez ‘encheu-se de fé’ e cá vai disto.

Pelé (Mundial 1958: Brasil vs Suécia)

A jogar em casa, a Suécia disputava a final contra o Brasil e pretendia fazer história. Só que o ‘escrete’ não deu hipóteses e venceu por 5-2, com direito a este momento sublime, protagonizado por um jovem de 17 anos, de seu nome Pelé.

Diego Maradona (Mundial 1986: Argentina vs Inglaterra)

Sob o calor abrasador do México e com um estádio Azteca totalmente cheio, Maradona marcou um dos golos mais fantásticos da história, recompensando os adeptos do futebol, pela mão de ‘Deus’ com que havia feito o primeiro golo minutos antes.