Do bónus de milhões para a prisão. A queda de um corretor estrela

Christian Bittar, de 46 anos, esteve entre os corretores mais bem pagos do Deutsche Bank. Agora, declarou-se culpado no tribunal de Londres pelo envolvimento no escândalo da manipulação das taxas interbancárias. De acordo com a agência Bloomberg. Está sob custódia e deverá ser julgado até ao final do verão.

“Não seria correto comentar sobre este assunto”, disse David Savell, advogado de Bittar à agência noticiosa norte-americana.

O escândalo da Libor foi conhecido em finais de junho de 2012, quando o banco Barclays anunciou que ia pagar uma multa de 290 milhões de libras (cerca de 360 milhões de euros) às autoridades financeiras do Reino Unido e dos Estados Unidos por manipulação da Libor e a Euribor, usadas como referência nos empréstimos interbancários e outras operações financeiras, entre 2005 e 2009.