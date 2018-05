DNRE ameaça penhorar bens de empresas com dívidas fiscais

A informação foi dada ontem, 28, em conferência de imprensa pela directora Nacional de Receitas do Estado, Lisa Vaz, que anunciou o lançamento na próxima semana de uma campanha de notificação aos contribuintes faltosos.

São cerca de 10 por cento (%) das empresas cabo-verdianas que terão um prazo de 15 dias para a regularização da situação, sob pena de se estabelecer as penalidades entre as quais a penhora de bens no quadro da cobrança coerciva que vai ser implementada pela Direcção Nacional de Receitas do Estado (DNRE).

Segundo Lisa Vaz, o volume anual de receitas fiscais desviadas destas formas pelos empresários atinge os 6,7 milhões de contos, valor que, na perspectiva da DNRE, representa um “pesado ónus” para os restantes contribuintes cumpridores e para os cofres do Estado.