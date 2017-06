Diz-me o que bebes…

Em plena campanha eleitoral inglesa a candidata liberal-democrata Susan King reclama que a água da torneira está a mudar a sexualidade das pessoas, pois segundo ela estão a ser administradas hormonas.

Isto tem sido mais do que um fait divers, pois Tim Farron, o líder do partido, em 2015 terá respondido no Twitter (sim, ter uma conta no Twitter tem-se revelado politicamente perigoso, e não é só para Trump), a uma pergunta sobre a homossexualidade, que “a maior parte das desorientações sexuais devem-se à libertação de produtos químicos”, acrescentado “olhem para os peixes e as rãs”. Farron disse depois que a sua conta tinha sido violada, hoje diríamos “russian style”, mas para recorrer ao vocabulário político, dessa já não se safou. Quanto à senhora King, não sabemos o que bebe.

Já no mês de abril, e em plena sessão parlamentar, o deputado conservador David Mundell foi acusado de ter chamado à trabalhista Yvette Cooper “stupid bitch”. Mundell respondeu no Twitter que “For all you Twitter lip readers out there, I said ‘Leadership Pitch’ after Yvette Copper’s PMQ.” Considerava ele que Cooper estaria a questionar a liderança de Corbyn. Ninguém disse que a má pronúncia se deveu ao que ele bebeu, nem King afirmou que ele andava a beber água da torneira a mais.

Também em abril a deputada Nadine Dorries teve que apagar um tweet que tinha escrito, no qual dizia que ela e outros tinham derrotado por 522 contra 13 a realização de eleições antecipadas, exatamente o contrário do que tinha acontecido. Perante uma chuva de tweets que lhe chamavam de ignorante a burra, substituiu o tweet por outro que no fundo dizia o mesmo, que lhe valeu tweets como “era de bater com a cabeça” ou se ela tinha votado com os 522 ou com os 13. É de dizer que foi pior a emenda que o soneto.

Em 2012 Sally Bercow, mulher do speaker da Câmara dos Comuns, foi aconselhada pelo marido e pelo advogado a encerrar a sua conta do Twitter depois de ter sido posta em tribunal por Lord McAlpine, ex-tesoureiro dos conservadores, por o ter nomeado em relação a referências a um conservador falsamente acusado de pedofilia. Ela não encerrou a conta, mas aparentemente um hacker fê-lo por ela, mas não sem antes lhe chamar “stupid woman” e lhe dizer que tinha escolhido uma password fácil. Seguramente um adepto de “René, of the resistance”.

Olhando para estes casos, só podemos tirar uma conclusão: a culpa é do Twitter. E a recomendação é óbvia: use passwords complexas e, se andar a escrever no Twitter, não beba!