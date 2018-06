Estes são os “50 melhores restaurantes do mundo em 2018”. Nenhum é português

Já são conhecidos os “50 melhores restaurantes do mundo em 2018“, cuja cerimónia de apresentação realizou-se na semana passada em Bilbau, Espanha, com a presença dos mais prestigiados cozinheiros de todo o mundo. “Em 2018, o grande prémio foi para a ‘Osteria Francescana’ de Itália e o ‘chef’ Massimo Bottura que, com as suas deslumbrantes e por vezes surrealistas reformulações de receitas clássicas italianas, voltou ao topo da lista que já tinha alcançado em 2016”, enaltece a CNN.

Seguiram-se o “El Celler de Can Roca” (Girona, Espanha), o “Mirazur” (Menton, França), o “Eleven Madison Park” (Nova Iorque, EUA), o “Gaggan” (Banguecoque, Tailândia) e o “Central” (Lima, Peru). Na lista dos 50 melhores do mundo em 2018 não consta nenhum restaurante português, embora tenha representantes dos cinco continentes e seja dominada por estabelecimentos europeus. “Também notória é a contínua dominação dos homens” naqueles que são conhecimentos como “os Oscars da gastronomia mundial”, salienta a CNN.