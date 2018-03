“Divisão interna? Comigo ela vai acabar”, garante novo secretário-geral do PSD

José Silvano – o novo secretário-geral do PSD, o segundo na era Rui Rio, depois do afastamento de Feliciano Barreiras Duarte – assegurou em entrevista à rádio TSF que não receia lidar com um partido dividido e que essa divisão é mesmo a oportunidade certa para reconstruir um PSD sólido e a uma só voz.

“Acho que é uma oportunidade. O PSD sempre teve divisões internas e fações internas, o que também sempre foi um processo saudável”, afirmou José Silvano. “Se há ainda alguma divisão interna, comigo ela vai acabar”, disse o novo secretário-geral do PSD, que adiantou ter planos para avançar com um “processo pacificador”.

Silvano garantiu que todas as fações do partido o conhecem e estão interessadas nessa pacificação – o que claramente carece de prova, dado que Rui Rio tem sido rigorosamente atacado desde o interior do partido a partir do primeiro momento em que ascendeu à condição de presidente.