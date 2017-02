‘Dividir para reinar’ de Trump perspetiva relação difícil entre EUA e UE

Começou hoje em Washington a operação europeia de reparação do relacionamento transatlântico com a presença do Alto Representante da Política Externa, Federica Mogherini, do seu homólogo norte-americano, o secretário de Estado Rex Tillerson, Michael Flynn e Jared Kushner.

A visita de dois dias pretende “identificar as áreas comuns” para recuperar a relação de cooperação entre os antigos aliados EUA e UE, que se tem mostrado turbulenta desde a chegada do novo presidente republicano, revela o jornal espanhol El Economista.

O Comissário do Interior e Imigração, Dimitris Avramopoulos, que também viajou para a capital norte-americana, exigiu ontem a presença do seu homólogo para discutir a tão polémica questão dos refugiados, pedindo que os EUA colaborem mais no acolhimento.