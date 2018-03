Dividendo, a difícil arte de remunerar o acionista

Na época de contas no PSI 20, o caso do operador postal foi o que mais se destacou. Após anunciar um tombo de 56% no resultado do ano passado, Lacerda confirmou o corte de 21% no dividendo, que tinha sido admitido em novembro e levado as ações a afundar mais de um quinto numa só sessão. Para evitar que a situação se repita, os CTT vão passar a pagar um dividendo em função do resultado, ou seja de um rácio de payout, deixando de prometer um valor absoluto.

