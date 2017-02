Dívida pública subiu 9,5 mil milhões de euros em 2016

A dívida pública portuguesa fixou-se nos 241,1 mil milhões de euros em dezembro de 2016, de acordo com os dados estatísticos divulgados esta quarta-feira pelo Banco de Portugal (BdP). O valor significa um aumento de 9,5 mil milhões de euros em relação a dezembro de 2015.

O aumento da dívida está relacionado com emissões líquidas de títulos, que atingiu os 11,2 mil milhões de euros. Entre as emissões de títulos, o BdP destaca as obrigações do Tesouro de rendimento variável (OTRV). O novo instrumento de dívida pública permitiu captar cerca de 3,5 mil milhões de euros de aplicações das famílias.

As emissões de certificados do Tesouro, subscritos pelas famílias, também aumentaram e ficaram nos 3,4 mil milhões de euros.