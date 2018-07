Dívida pública sobe para 250,3 milhões de euros em maio, um novo recorde

A dívida pública portuguesa aumentou para 250,313 milhões de euros no passado mês de maio, segundo os dados que foram divulgados esta segunda-feira de manhã, 2 de julho, pelo Banco de Portugal (BdP). Trata-se de um novo máximo histórico.

Na ótica de Maastricht, a dívida portuguesa foi de 126,4% do Produto Interno Bruto (PIB) do país, o que representa igualmente um aumento face aos 125,7% registados no mês anterior. Em maio, houve também “um aumento de 0,3 mil milhões de euros nos empréstimos relativamente ao final de Abril”, segundo a entidade liderada por Carlos Costa.

O banco central publicou as estatísticas da dívida pública relativas a abril de 2018, onde refere que a dívida líquida de ativos em depósitos das administrações públicas foi de 226.324 milhões de euros. “Os ativos em depósitos das administrações públicas diminuíram 1,1 mil milhões de euros, tendo a dívida pública líquida de depósitos registado um acréscimo de 1,4 mil milhões de euros em relação ao mês anterior, totalizando 226,3 mil milhões de euros”, indica o BdP, nessa mesma nota.

Em abril, o BdP havia assinalado uma dívida pública de 250,1 mil milhões de euros, um acréscimo de 4,2 mil milhões de euros relativamente ao final de março e o valor da dívida foi o mais alto desde agosto de 2017.

Segundo o “Diário de Notícias / Dinheiro Vivo” de hoje, nos últimos anos, os portugueses passaram a investir mais em dívida do Estado, o que colocou o país no pódio daqueles que mais apostam na dívida do Estado. Os cálculos do jornal, com base na informação da IGCP – Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, apontam para um aumento no valor aplicado pelos particulares no financiamento do Estado de pouco mais de 11 mil milhões de euros em 2013 para 34,5 mil milhões de euros em 2018.



Fonte: Banco de Portugal