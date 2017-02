Dívida pública: riscos de juros altos permanecem

A tendência das taxas de juro das dívidas europeias tem sido de subida no último mês, mas Portugal tem brilhado entre os pares com valores a dez anos acima dos 4% e um risco constante que a taxa galgue a barreira dos 5%. O Fórum para a Competitividade alerta que “os riscos de novas subidas juros permanecem”.

“No mês de Janeiro, o calendário de dívida pública europeu foi muito pesado, com emissões mais longas do que o costume, com a percepção de que as taxas de juro baixas estão a acabar”, refere a associação de direito privado que congrega dezenas de empresas e associações, acrescentando que que há fatores internacionais incontornáveis.

Na Europa, o Banco Central Europeu (BCE) manteve o limite de 33% na compra de obrigações, enquanto persistem dúvidas sobre o risco político em França e pelas perspetivas de um Brexit duro. Do outro lado do Atlântico, as taxas de juro norte-americanas ou a incerteza em relação a Donald Trump também têm impacto na Europa.