Dívida pública portuguesa já atrai investidores de longo prazo

A prudência da gestão da dívida portuguesa não é nova, mas começa a dar frutos, graças ao momento favorável do país, em termos de crescimento económico, estímulos monetários europeus e, especialmente, rating. Com os juros a baixarem substancialmente em mercado primário e secundário, Portugal poderá poupar centenas de milhões de euros nos próximos anos, enquanto novos investidores olham agora para a dívida e o Tesouro previne choques futuros.

“A estratégia seguida pela Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP foi iniciada em 2013 e visa aumentar as maturidades da dívida e transmitir mais confiança aos investidores de que Portugal não irá passar por uma situação de stress idêntica à vivida em 2011, que resultou no resgate financeiro”, explicou Pedro Lino, economista e CEO da Dif Broker. Os pilares da estratégia têm estado assentes na emissão de dívida a prazos mais longos, acompanhada de reembolsos antecipados ao FMI (num total de 10.013 milhões de euros em 2017 e 831 milhões este ano) e recompra de dívida mais curta (com o resgate de 250 milhões de euros que venciam em 2019 e 2021 apenas em fevereiro).

