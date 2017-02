Dívida pública: juros a dez anos sobem para 4,2%

Os juros da dívida portuguesa atingiram esta manhã um novo recorde dos últimos seis meses. A taxa das obrigações benchmark, ou seja a 10 anos, atingiram os 4,262% às 12h40, depois de terem iniciado o dia nos 4,166%. Esta subida acontece a dois dias de um leilão duplo com um valor indicativo global entre mil e 1.250 milhões de euros em obrigações do Tesouro (OT).

Desde 26 de janeiro que os juros a 10 anos não descem dos 4,1%, sendo que o anterior valor mais alto, 4,207%, a 30 de janeiro. Os juros de longo prazo negoceia em níveis vistos pela última vez no início de 2014, enquanto o valor mais baixo dos últimos seis (2,679%) meses foi registado a 15 de agosto. A dois e a cinco anos, as taxas de juro estão também a subir.

É normal que os juro subam antes de um leilão de dívida pública, sendo que os investidores poderão estar a fazer transações para preparar uma nova compra de obrigações, o que provoca oscilações nas taxas. As obrigações a leilão na próxima quarta-feira têm maturidades em outubro de 2022 e em fevereiro de 2024.

No resto da Europa, a tendência das taxas de juros também é de subida, mas a Grécia continua a ser o único país com uma taxa acima da portuguesa, a rondar os 7%. No caso da Irlanda, a taxa de juro a dez anos situa-se nos 1,16%, enquanto a Itália se financia a 2,28% e Espanha a 1,67%.