Dívida pública: porque é que juros de 5% seriam preocupantes?

Com a recente subida dos juros de Portugal para valores acima de 4%, têm aumentado as preocupações com a capacidade de financiamento do país, a médio prazo. Muitos analistas financeiros põem a fasquia da sustentabilidade dos juros nos 5% e a própria presidente do Conselho das Finanças Públicas, Teodora Cardoso, já indicou este valor como o ponto a partir do qual seria “extremamente difícil” suportar os custos de financiamento. Mas porquê este valor?

O Jornal Económico pediu esclarecimentos a Eric Dor, diretor de estudos económicos da IESEG, uma escola de gestão francesa. Este docente, que fez vários trabalhos de investigação sobre a crise da Zona Euro nos últimos anos, começa por explicar que um Governo, para estabilizar a dívida pública, tem de conseguir um saldo primário nas contas públicas – as receitas menos as despesas do Estado, excluindo o pagamento de juros – superior à taxa de juro da dívida e à taxa de crescimento do PIB nominal. Se não o fizer, a dívida continuará a aumentar.

Como, no futuro próximo, a taxa nominal de crescimento prevista para Portugal é de cerca de 3% e o saldo primário deverá andar em torno de 2% do PIB, Eric Dor entende que ter juros médios no stock da dívida pública acima de 5% “desencadearia a insustentabilidade”. Assim, acrescenta, emissões de dívida com juros acima daquele patamar “deveriam ser uma matéria de preocupação”.