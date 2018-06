Dívida pública de Espanha regista maior subida dos últimos quatro anos

Aproxima-se da barreira de 99% do PIB, com mais 120 mil milhões de euros desde 2014. Fim dos estímulos do BCE poderá complicar refinanciamento a médio prazo.

A dívida pública de Espanha registou a maior subida dos últimos quatro anos e aproxima-se da barreira de 99% do PIB, com mais 120 mil milhões de euros desde 2014. O término dos estímulos do BCE poderá complicar refinanciamento a médio prazo, salienta o jornal “El Economista”. “Num ano de 2018 em que se mantêm vigentes os mecanismos de financiamento das comunidades autónomas, e em que o Tesouro vai ter de captar mais de 15 mil milhões para pagar as pensões, o passivo pode ter o maior aumento desde 2014, aproximando-se de 1,2 biliões de euros e complicando enormemente o refinanciamento a médio prazo”, indica o mesmo jornal.