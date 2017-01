Dívida mundial já supera 325% do PIB do planeta

De acordo com os últimos números publicado pelo Instituto Internacional de Finanças (IIF), uma associação da indústria financeira com sede em Washington, nos primeiros nove meses de 2016, a dívida global agravou-se em 11 mil milhões de dólares até alcançar um total de 217 mil milhões de dólares. Como resultado, o endividamento do globo alcançava no ano passado perto de 325% do PIB mundial.

A dívida cresceu substancialmente nos mercados emergentes, onde a emissão de dívida pública chegou a triplicar em 2016 relativamente aos níveis registados um ano antes. A China abraçou uma boa parte desta nova emissão de dívida entre os países emergentes com cerca de 710 milhões de dólares dos 855 milhões de dólares totais, indicou o IIF.