Dívida líquida ficará em 119% do PIB no final de 2017, garante primeiro-ministro

António Costa falava no debate quinzenal na Assembleia da República, no período de interpelação do PS, ocasião em que aproveitou para defender que a trajetória da dívida de Portugal “continuará a baixar nos próximos anos”.

Já na terça-feira, durante uma receção que concedeu na residência oficial em São Bento ao Conselho da Diáspora Portuguesa, o primeiro-ministro disse que o défice no final deste ano será inferior ao estimado pelo Governo, ficando abaixo de 1,4%.