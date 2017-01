Dívida grega é “explosiva”, avisa FMI

Este diagnóstico compromete seriamente a participação financeira do FMI no terceiro programa de assistência financeira à Grécia concedido pela zona euro em 2015.

“Mesmo com a plena aplicação das reformas económicas com as quais o país se comprometeu no quadro do programa” de assistência, “a dívida grega é altamente insustentável” e “vai tornar-se explosiva a longo prazo”, quando o Governo tiver de recorrer ao mercado para se financiar a juros mais elevados, refere o FMI.

Se não forem adotadas medidas de alívio, a dívida grega deve atingir 275% do Produto Interno Bruto (PIB) do país, indica o relatório.