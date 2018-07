Dívida de Angola ao setor da Saúde português ascende 5 milhões de euros

O Estado angolano deve mais de cinco milhões de euros ao setor de Saúde de Portugal, de despesas com pacientes abrangidos pela Junta Médica, revelou hoje o presidente de direção da Junta Nacional de Saúde de Angola, Augusto Lourenço.

Em declarações aos jornalistas no final da vista que os deputados da 6.ª comissão de trabalhos do parlamento angolano efetuaram às instalações da Junta, em Luanda, o responsável avançou igualmente que Angola tem uma dívida semelhante acumulada com a África do Sul, orçada em cerca de 22 milhões de rands (1,3 milhões de euros).

“Há dívidas nos dois setores de Saúde [de Portugal e África do Sul], contudo a mais preocupante é a dívida com Portugal”, disse.