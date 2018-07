Dívida da Madeira diminui 54 milhões de euros

No primeiro trimestre a dívida da Madeira ficou em 4.813 milhões de euros o que representa uma quebra de 54 milhões de euros face ao trimestre anterior, e uma descida de 158 milhões de euros em comparação com o período homólogo, de acordo com os dados da Direção Regional de Estatística (DREM).

O peso dos empréstimo na dívida da Madeira passaram de 77,5 para 72,2% no período homólogo enquanto a dívida titulada registou uma subida de 22,5 para os 27,8% no primeiro trimestre.

No global a dívida desceu 1,1% e 3,2% em termos trimestrais e homólogo no primeiro trimestre diz a DREM.