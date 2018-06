Dívida, autonomia e tratamento constitucional coerente: os “constrangimentos” que Jardim quer ver resolvidos

A Deus, à família e aos madeirenses. Alberto João Jardim, agraciado esta segunda-feira com a medalha de mérito atribuída pela Assembleia Legislativa da Madeira, não excluiu dos seus agradecimentos a oposição pelo “indiscutível cumprimento das suas missões institucionais” e todos os que o ajudaram na vida política e governativa.

O presidente do Governo que conquistou 45 vitórias em 37 anos de governação não conseguiu evitar alguma emoção durante uma cerimónia que levou ao Parlamento da Madeira os seus colaboradores mais próximos e representantes das várias estruturas partidárias e entidades regionais.

Lembrado pelo presidente da Assembleia Legislativa, Tranquada Gomes, como um líder implacável na defesa da Autonomia e dos madeirenses, Jardim rapidamente se recompôs para apresentar um discurso bastante reivindicativo, onde alertou para as batalhas que aí vêm.

“A grande batalha foi e continua a ser a Autonomia política que assenta no primado da pessoa humana (…) O Estado e as restantes instituições públicas e privadas são instrumentos para a construção do Bem Comum e o desenvolvimento integral de todos e de cada um. Daqui nasce o direito à diferença onde assenta a autonomia política”, sublinhou Jardim, criticando o tratamento restritivo da Autonomia no texto constituciona e a fiscalização preventiva, um “anacronismo de poucos países democráticos”.

O antigo chefe do Executivo pediu um tratamento constitucional “coerente” com a Autonomia política e o cumprimento pelo Estado central “do dever” de assumir a dívida pública da Madeira. “Sem uma solução acerca da dívida histórica do Estado português para connosco, será sempre muito difícil o desenvolvimento integral nestas ilhas”, considerou Aberto João Jardim.

Alberto João Jardim pede mudanças constitucionais

O fim do regime partidocrático, um modelo mais simplificado de organização autárquica, a existência de um sistema eleitoral misto, o fim da “proibição antidemocrática” do referendo em matéria constitucional, foram outras das propostas defendidas por Alberto João Jardim que voltou, esta segunda-feira, a discursar na Assembleia Legislativa da Madeira.

Aos madeirenses, Jardim pediu para que não desistam. “Parar agora de lutar seria uma traição aos 600 anos de história e a todos os que trabalharam e sofreram para chegarmos aqui. Desistir não está no ADN madeirense. Tenho a certeza que o povo madeirense não será conservador, não se emburguesará, não se conformará”, concluiu, num discurso fortemente aplaudido.

Entre abraços e alguma emoção, a homenagem ao antigo presidente foi considerada “como ato de gratidão e de justiça” pelo atual presidente do Governo. Miguel Albuquerque e Jardim trocaram cumprimentos e um abraço demorado, deixando de parte as divergências do passado num momento de homenagem “a uma das figuras mais da II República Portuguesa”, conforma referiu João Soares, no Funchal, em representação da Comissão da Defesa Nacional.

Sentida foi também a homenagem do presidente da Assembleia Legislativa da Madeira. Tranquada Gomes lembrou a preocupação de um líder “polémico, fiel ao seu estilo” e cuja “preocupação fundamental” foram os madeirenses, considerando que mesmo o mais alto galardão da Região é insuficiente “para premiar e honrar o legado e a obra notável que Jardim deixou”.