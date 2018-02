Distribuição e sinistros são as áreas ‘core’ das InsurTech

Qual o estádio de desenvolvimento das InsurTech em Portugal?

O termo InsurTech designa tanto as novas tecnologias que podem ser aplicadas ao setor segurador como as novas empresas colaborativas (que trabalham para e com seguradores incumbentes) ou competitivas (que trabalham para e com consumidores finais) que utilizam estas tecnologias. As novas tecnologias estão a ser aplicadas em duas fases: numa primeira a processos já existentes; numa segunda fase a novos produtos. Em Portugal existem algumas empresas InsurTech colaborativas que estão a desenvolver soluções muito interessantes para aplicar aos processos já existentes. São fundamentalmente empresas tecnológicas a trabalhar com big data, machine learning e inteligência artificial e bots. Estas empresas estão a ter mais sucesso internacional do que doméstico. Não existem empresas competitivas. Existem também alguns projectos de investigação e desenvolvimento e algumas startups que estão a trabalhar nas tecnologias fundamentais para o desenvolvimento de novos produtos. São fundamentalmente projetos de georreferenciação, IoT e blockchain e smart contracts. Estes projetos nacionais são mais incipientes que os referentes a processos, como aliás acontece em todo o mundo.

Porque estão as FinTech mais desenvolvidas do que as Insurtech?

Não existe uma resposta clara a essa pergunta. Mas podem adiantar-se algumas hipóteses explicativas: natureza do negócio segurador, natureza das tecnologias e regulação. De um ponto de vista de negócio, os serviços do setor financeiro são mais fracionáveis que os serviços do setor segurador. Por exemplo, já há muito tempo que um consumidor pode ter conta num banco e utilizar um cartão de crédito de uma terceira empresa. Este potencial de fracionamento permitiu a entrada de novas empresas no setor. Além disso, os serviços do setor segurador estão mais integrados e são mais difíceis de visualizar, compreender e valorizar do que os serviços do setor financeiro. Isso cria uma barreira à entrada no setor. De um ponto de vista tecnológico, as novas tecnologias são mais facilmente aplicáveis aos processos financeiros do que aos seguradores. É fácil utilizar um sistema P2P para fazer uma transferência com um valor monetário claro, mas é difícil utilizar um sistema qualquer para subscrever um seguro não padrão, como são quase todos os seguros. De um ponto de vista regulamentar, as condições de acesso e funcionamento das empresas seguradoras são ainda mais apertadas do que as das empresas financeiras. Dito isto, a transformação do setor segurador vai acelerar muito rapidamente e há quem defenda que vai ser muito maior do que no setor financeiro.

As InsurTech são um fenómeno capaz de influenciar a indústria seguradora em Portugal?

Sem dúvida. A natureza dos processos e dos produtos vai mudar radicalmente. E, muito provavelmente, a estrutura da indústria também vai mudar. Espera-se que os processos sejam cada vez mais automatizados, que haja um unbundling dos produtos seguradores e que surjam muitos produtos novos, que os modelos de pricing de seguros reflitam mais os riscos efetivos e que, consequentemente, haja uma maior diferenciação e uma redução dos preços dos seguros. O mercado também vai alargar devido à possibilidade e interesse de desenvolver novos produtos para segmentos mais pequenos. As alterações estruturais dependerão das vantagens competitivas das novas tecnologias de uma forma que nesta altura ainda não é clara.