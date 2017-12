A recente escalada nos preços das moedas digitais, como o Litecoin ou Bitcoin, e o interesse pela tecnologia blockchain, têm associadas alterações profundas na forma como a sociedade interage e decide.

A bolha deste mercado, por representar uma capitalização de 500 mil milhões de dólares americanos, ainda não é suficientemente relevante para uma intervenção dos governos. Apesar do risco crescente, continua a ser uma gota de água quando comparado com os biliões perdidos nas bolhas tecnológica ou do imobiliário.

As preferências da geração millennial estão a revelar-se decisivas para a mudança da sociedade. A noção de decisão por consenso por parte de uma comunidade, com validações entre si, está por detrás do que se espera vir a ser uma evolução da internet e da forma como a tecnologia nos serve. Este é um dos princípios por detrás do blockchain que trará novos desafios ao nível dos transportes, mobilidade e velocidade de comunicações, bem como ao nível da facilitação e validação de transacções. No fundo, estamos perante uma segunda vaga de democratização que se iniciou com a propagação da internet no fim da década de 90.