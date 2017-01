Disparo de mais de 10% do BCP leva PSI 20 a liderar ganhos nas praças europeias

A bolsa de Lisboa fechou em terreno positivo, e com o maior ganho entre as praças europeias, animada pela subida de mais de 10% das ações do BCP, que seguiram a escalada dos preço direitos de subscrição do aumento de capital do banco. O PSI 20 encerrou a última sessão da semana a subir 0,46% para 4.601,65 pontos.

O BCP disparou 10.37% para 0,1575 euros, enquanto os direitos de subscrição saltaram 28,13% para os 0,82 euros, depois de terem iniciado o dia nos 0,61 euros. As ações do banco liderado por Nuno Amado tinham ontem afundado 11,37%, para 0,1427 euros.

Também a Altri fechou no verde, a subir 2,24% para 4,1070 euros, enquanto a construtora Mota-Engil avançou 0,67% e a retalhista Jerónimo Martins ganhou 0,47%.