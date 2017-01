“A disfunção do euro é boa para a Alemanha”, afirma candidato às presidenciais francesas

Emmanuel Macron, candidato às presidenciais de 7 de maio em França, defende que o euro pode vir a fracassar no prazo de dez anos no caso de não serem feitas reformas ao modelo comunitário vigente. E adverte que a “disfunção” atual do sistema apenas beneficia a Alemanha.

Num discurso dado na Universidade Humboldt, em Berlim, Emmanuel Macron o euro “não deu à Europa plena soberania internacional contra o dólar” nem trouxe a tão esperada “convergência natural” entre os países membros da Zona Euro. Face a isso, o candidato independente afirma que Paris e Berlim devem unir forças para que a moeda única subsista.

“A verdade é que devemos, coletivamente, reconhecer que o euro é incompleto e não pode durar sem grandes reformas”, defende o candidato francês. “A disfunção do euro é boa para a Alemanha”.