Discurso do PS sobre inovação e ciência é ‘copiado’ de Sócrates, acusa CDS

O deputado do CDS-PP Pedro Mota Soares comparou esta quinta-feira, no parlamento, o discurso do ex-primeiro-ministro José Sócrates ao do atual PS num debate sobre a importância da inovação e ciência na modernização da economia.

“O discurso é mimético, as palavras são iguais, os argumentos são iguais” aos que Sócrates apresentou, na quarta-feira, na Faculdade de Economia de Coimbra, afirmou Mota Soares, citado pela agência Lusa, durante o debate, no parlamento, proposto pelos socialistas para discutir a modernização da economia através da inovação e da ciência.

“O país assistiu, incrédulo, à apresentação do modelo de crescimento económico da Sócrates Business School”, ironizou, comparando os discursos desta quinta-feira e de Sócrates em Coimbra.