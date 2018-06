Direto: “Conversas no Chiado” debate “O Jornalismo e a Investigação aos Casos de Corrupção”

O auditório da FNAC do Chiado, em Lisboa, recebe a segunda conferência do ciclo “Conversas no Chiado”, promovida pelo Jornal Económico, com o apoio da FNAC.

A conferência é de entrada livre e terá como tema de debate “O Jornalismo e a Investigação aos Casos de Corrupção”.

Participam os jornalistas Luís Rosa (“Observador”) e Eduardo Dâmaso (diretor da “Sábado”), bem como os advogados Rui Patrício (sócio da Morais Leitão, Galvão Telles, Soares da Silva) e Henrique Salinas (sócio da CCA Ontier).

Em discussão estará o papel dos jornalistas na investigação aos casos de corrupção que têm marcado a atualidade, bem como a relação entre o Jornalismo e a Justiça, no cumprimento das respetivas missões.

O debate tem uma duração aproximada de uma hora e meia e será moderado por Filipe Alves, diretor do Jornal Económico.