Diplomatas são os funcionários mais bem pagos do Estado, acima do Presidente da República

Os diplomatas ganham em média mais 39% do que o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e mais 48% do que o primeiro-ministro, António Costa. Os dados da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP) indicam que os diplomatas são os funcionários públicos que mais ganham, avança o jornal “Correio da Manhã”.

Por mês, um diplomata leva em média 10.143 euros brutos para casa. Os dados da DGAEP mostram que os diplomatas foram os que obtiveram o maior crescimento remuneratório entre os funcionários do Estado. Entre outubro de 2016 e outubro do ano passado, estes viram os seus ganhos mensais aumentarem 12,4%, o que corresponde a mais 9.026 euros mensais brutos.

O ordenados dos diplomatas fica acima dos 7.305 euros que Marcelo Rebelo de Sousa recebe e dos 6.848 euros de António Costa. Segundo os dados da DGAEP, em outubro de 2017, existiam 350 diplomatas. Estes são os funcionários mais bem pagos do Estado, pertencendo o segundo lugar aos magistrados, que ganham, em média, por mês 5.710 euros.