Diplomata que revelou que Tillerson não sabia da demissão também foi despedido

O subsecretário de Estado para a Diplomacia Pública dos Estados Unidos, Steven Goldstein, foi demitido de seu cargo nesta terça-feira, horas depois de assinar um comunicado oficial no qual assegurava que Rex Tillerson não foi informado pelo presidente Donald Trump que tinha sido destituído como titular do Departamento de Estado, informaram as emissoras “CBS” e “ABC”.

Na manhã de hoje, Trump anunciou através do Twitter que tinha decidido demitir Tillerson. E, segundo a informação difundida por Goldstein, Tillerson só soube que tinha sido demitido através desse mesmo tweet e que Trump nem sequer lhe telefonou para informá-lo.

“O secretário tinha toda a intenção de continuar, dado o progresso realizado no capítulo da segurança nacional”, indicou Goldstein , que era um dos assistentes mais próximos de Tillerson no Departamento de Estado. Segundo o diplomata, o agora ex-secretário de Estado “não falou com o presidente” e “desconhece a razão” de sua substituição.