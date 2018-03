Diplomata norte-coreano viaja para a Finlândia

Choe Kang-il, vice-diretor-geral para a América do Norte do Ministério das Relações Exteriores norte-coreano embarcou no aeroporto internacional de Pequim, na China, num voo da companhia Finnair com destino a Helsínquia, noticiou a agência sul-coreana Yonhap.

Segundo a Efe, que cita aquela agência, Choe Kang-il tem previsto participar num fórum semioficial sobre a desnuclearização da península coreana em que participam diplomatas norte-americanos, como Kathleen Stephens, que foi embaixadora dos Estados Unidos na Coreia do Sul entre 2008 e 2011.

Choe, que participou em 2017 numa reunião idêntica em Genebra, integrou a delegação norte-coreana de alto nível que assistiu em fevereiro à cerimónia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang, na vizinha Coreia do Sul.