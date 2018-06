Diogo Goes inaugura ‘Mamãe Não Quero Ser Pós-Moderno’ a 5 de julho

A exposição ‘Mamãe Não Quero Ser Pós-Moderno’, da autoria do Madeirense Diogo Goes será inaugurado a 5 de julho, na Galeria Marca de Água.

Este é mais um trabalho apresentado pelo madeirense este ano depois de ter participado, quer a nível individual ou colectivo, depois de ‘Para a Construção do Museu de Causas – Colecções de Agostinho Santos’, em Vila Nova de Gaia, e no Porto através de ‘Caprichos de Goes, Em Colecção Particular’.

Diogo Goes teve também trabalhos na exposição colectiva, em São Paulo, intitulada ‘A Magia da Mobilidade na Arte’ no Porto, com ‘Histórias da Ajudaris 18’, e em Penaguião, na exposição colectiva ‘Douro Património Mundial’.