Diogo Goes e alunos da APEL com exposição na Galeria Marca de Água

O artista plástico Diogo Goes tem o seu mais recente trabalho Mamã Não Quero ser Pós-Moderno, na Galeria Marca de Água, em conjunto com trabalhos de alunos da APEL, numa iniciativa integrada na programação da APELarte.

A obra de Diogo Goes é acompanhada pelos trabalho de alunos da APEL, num conjunto que pretende “estabelecer diálogos e relacões” com as obras do artista plástico, numa iniciativa que se insere na programação da APELarte.

Da exposição patente na Galeria Marca de Água resultou ainda a edição de um catálogo com textos de Agostinho Santos – jornalista e pintor, Diretor da Bienal Internacional de Arte de Gaia – e de Esmeralda Lourenço – gestora cultural, Diretora do Museu Henrique e Francisco Franco.